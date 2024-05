video suggerito

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa: cosa è successo All’aeroporto di Milano Malpensa è stato effettuato un atterraggio di emergenza intorno alle 20 di oggi. Si tratta di un aereo della Turkish Airlines. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella serata di oggi, venerdì 17 maggio, si sono verificati alcuni momenti di paura all'aeroporto di Milano Malpensa. Un aereo infatti ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza: fortunatamente non si sono registrati né feriti né danni. L'allarme è subito rientrato.

Poco dopo le 20 un velivolo della compagnia Turkish Airlines, che era diretto a Istanbul, ha inviato una richiesta di atterraggio di emergenza. Sembrerebbe che, poco dopo il decollo proprio dallo scalo milanese, sia stato notato del fumo fuoriuscire da uno dei motori. Per questo motivo, il comandante e pilota ha chiesto di poter rientrare immediatamente a terra.

Una richiesta che è stata ovviamente accolta. Sono stati poi avviate tutte le procedure previste per le maxi emergenze. Sono arrivate ambulanze e auto mediche con gli operatori sanitari del 118. E non solo: presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per coordinare tutte le operazioni.

Fortunatamente l'aereo è riuscito ad atterrare senza alcun problema. I passeggeri sono stati fatti sbarcare e sono stati assistiti: nessuno di loro ha riportato ferite, solo un po' di spavento. Adesso si cercherà di capire cosa possa aver potuto mandare in avaria il motore. Bisognerà anche provvedere a fornire assistenza ai passeggeri affinché possano raggiungere la loro meta. Nelle prossime ore, quindi si potranno avere maggiori aggiornamenti e informazioni sull'accaduto.