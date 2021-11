Atterraggio di emergenza a Linate, problemi dopo il decollo per un aereo diretto in Egitto Un aereo decollato da Malpensa e diretto a Il Cairo, in Egitto, ha chiesto lo stato di emergenza per un problema al carrello. Subito si è allertata la macchina dei soccorsi all’aeroporto di Linate dove è atterrato poco dopo. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso: non risultano feriti.

A cura di Giorgia Venturini

Momento di tensione all'aeroporto di Linate, a Milano, questa mattina. Qui un aereo privato ha chiesto un atterraggio di emergenza dopo essere decollato da Malpensa con direzione Il Cairo, in Egitto. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il velivolo ha avuto problemi durante la prima fase di volo: sembrerebbe che abbia avuto un malfunzionamento al carrello. Così il pilota ha dichiarato lo stato di emergenza: subito è stato organizzato l'atterraggio a Linate, tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi per dare pista completamente libera all'aereo in difficoltà. Si è temuto il peggio. Anche perché è ancora recente il ricordo dello schianto del Pilatus-Pc12 che dopo essere stato decollato da Linate si è schiantato su un edificio in costruzione a San Donato Milanese.