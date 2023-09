Atterraggio d’emergenza a Malpensa per un aereo Vueling: problemi di pressurizzazione a bordo Un Airbus della compagnia Vueling è stato costretto a un atterraggio d’emergenza sulle piste di Milano Malpensa. Il velivolo, partito dalla Spagna e diretto in Germania, ha segnalato un problema alla pressurizzazione della cabina mentre si trovava in volo sul confine tra Italia e Francia.

Una manovra andata a buon fine, secondo quanto riporta il quotidiano locale La Prealpina. Nessuno è infatti rimasto ferito o ha avuto problemi durante la discesa a terra: fortunatamente non c’è stato bisogno dell’intervento delle squadre di soccorso, che si erano già allertate a bordo pista.

Una storia che a molti ha ricordato quella avvenuta tra le corsie dello scalo lombardo giusto pochi mesi fa, nel marzo del 2023: in quel caso il pilota a bordo del volo Emirates 205 aveva avvertito un malore dopo circa un paio d'ore dal decollo, e dai cieli dell'Oceano Atlantico era stato costretto a tornare all’aeroporto di Malpensa per effettuare un atterraggio di emergenza. Un coraggioso gesto di forza e responsabilità da parte dell'uomo, che ha riportato i passeggeri sani e salvi sulla terraferma.