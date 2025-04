video suggerito

Attacco hacker al gestore dell'app di Atm, violati i dati personali degli utenti registrati I dati degli utenti registrati alla app dell'azienda del trasporto locale milanese sono stati violati in seguito ad un attacco hacker a Mooney Servizi Spa. Spiate informazioni anagrafiche, di contatto e di profilo dei clienti.

I dati degli utenti registrati alla app di Atm, l'azienda milanese del trasporto locale, sono stati violati lo scorso 5 aprile in seguito ad un attacco hacker a Mooney Servizi Spa, la società responsabile del trattamento dei dati personali per conto di Atm.

Si tratta di un'azienda specializzata nella gestione dei pagamenti e dei servizi connessi alla mobilità locale: oltre ad Atm, infatti, opera per decine di aziende del settore tra cui Tua S.p.A. (Trasporto Unico Abruzzese) e il Consorzio UnicoCampania, responsabili rispettivamente delle app Tuabruzzo e UnicoCampania.

Ne ha dato notizia oggi la stessa Atm, che ha tempestivamente isolato i propri sistemi a protezione di ulteriori tentativi di accesso non autorizzati e immediatamente notificato la violazione al Garante della Privacy e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La società milanese, inoltre, ha richiesto a Mooney Servizi "una reportistica aggiornata e dettagliata su tutte le misure di sicurezza intraprese per rispondere all'attacco".

L'attacco hacker, secondo quanto emerso al momento, avrebbe coinvolto la piattaforma MyCicero gestita da Pluservice srl e gli archivi dati delle aziende utilizzatrici della piattaforma. Nessun dato bancario sarebbe stato violato, ma solo dati anagrafici, di contatto e di profilo dei clienti ovvero nome, cognome, indirizzi e-mail, numeri di telefono ed eventuali titoli di mobilità.

Non ha invece subito alcun attacco WIIT, che a Pluservice fornisce esclusivamente l'infrastruttura su cui è ospitata la piattaforma MyCicero e che, quindi, non fornisce alcun servizio di sicurezza e prevenzione da attacchi cyber.