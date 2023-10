Assolto l’ex compagno di Carlotta Benusiglio, la sorella della stilista: “Un insulto a tutte le donne” Carlotta Benusiglio era stata trovata impiccata in piazza Napoli a Milano il 31 maggio 2016. Il suo ex compagno era finito a processo imputato per omicidio, ma in appello è stato assolto da tutte le accuse. La sorella della stilista ha commentato su Instagram: “Ingiustizia è fatta”.

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha assolto Marco Venturi, imputato per l'omicidio della sua ex fidanzata Carlotta Benusiglio, perché "il fatto non sussiste". La stilista 37enne era stata trovata impiccata a un albero di piazza Napoli a Milano il 31 maggio 2016. In primo grado, il 47enne era stato condannato a 6 anni di reclusione per "morte in conseguenza di altro delitto", ovvero gli atti persecutori che avrebbe commesso nei confronti dell'ex fidanzata. L'11 ottobre Venturi è stato assolto in appello da tutte le imputazioni: "Non ho parole", ha commentato Giorgia Benusiglio, sorella della stilista, "questa sentenza è un insulto non solo a Carlotta ma a tutte le donne picchiate, maltrattate e stalkerizzate. Ingiustizia è fatta".

"Carlotta aveva denunciato più volte"

La stilista era stata trovata senza vita in piazza Napoli a Milano la notte del 31 maggio 2016, con una sciarpa stratta intorno al collo e appesa a un ramo. Nel 2017 la vicenda era stata archiviata sostenendo si fosse trattato di suicidio, ma poi il fascicolo venne riaperto. La pm Francesca Crupi aveva chiesto per l'ex fidanzato di Benusiglio una condanna a 30 anni per omicidio.

La tesi era che la morte di Benusiglio era l'ultimo atto di una serie di violenze perpetrate per anni da parte di Venturi. "Carlotta aveva denunciato più e più volte, aveva referti ospedalieri per le ripetute percosse, ci sono messaggi scambiati tra i due (con Marco Venturi, ndr) dove lui si scusa per averla massacrata", ha scritto la sorella della stilista su Instagram, "persone che raccontano di aver assistito alle persecuzioni, ai pestaggi, io stessa l'ho accompagnata in ospedale per le botte subite". In primo grado, però, Venturi venne condannato a 6 anni perché ritenuto colpevole di "morte in conseguenza di altro delitto".

L'assoluzione di Venturi: "Mi sento svuotata dentro"

Non soddisfatta dell'esito del processo, la Procura ha presentato ricorso perché ancora convinta che si sia trattato di omicidio. Questa volta a condurre le indagini è stata la sostituta procuratrice Maria Vittoria Mazza, la quale ha chiesto a sua volta ancora 30 anni di reclusione per Venturi.

Tuttavia, la Corte d'Assise d'appello ha deciso di assolvere il 47enne, annullando così la sentenza di primo grado. "Dicono di denunciare, si parla di scarpette rosse, panchine, ma poi a conti fatti se i giudici stessi non applicano le pene io non so più che pensare", ha detto Giorgia Benusiglio: "Due pubblici ministeri e un procuratore generale, tutti hanno chiesto 30 anni per omicidio. Sono tutti matti? Non a caso sono coloro che hanno fatto le indagini, che hanno trascorso anni della loro vita su questo caso e che quindi lo conoscono nei minimi dettagli".

Per quanto riguarda l'episodio di lesioni, è intervenuta la prescrizione. "Abbiamo dovuto attendere 7 anni e mezzo per sentirci dire che le percosse sono cadute in prescrizione. Mi sento svuotata dentro", ha commentato ancora la sorella della stilista che poi ha ricordato come tre mesi dalla morte di Carlotta Venturi le aveva scritto una mail dicendo che "Carlotta non si è suicidata". Tra 40 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza.