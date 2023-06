Assaltano furgone portavalori davanti all’ufficio postale poi scappano, indaga la polizia Due uomini hanno assaltato un furgone portavalori delle Poste a Voghera (Pavia). I rapinatori, armati, avrebbero minacciato l’autista costringendolo ad aprire il cassone.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un furgone portavalori delle Poste è stato preso d'assalto questa mattina intorno alle 10 a Voghera, in provincia di Pavia. Due rapinatori armati hanno messo in atto il colpo davanti all'ufficio postale di via Furini, nel rione Pombio. I malviventi avrebbero minacciato l'autista costringendolo ad aprire il cassone. Afferrato il denaro, i due sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Non è ancora chiaro quanto denaro sia stato portato via dai rapinatori. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Voghera e la polizia scientifica intervenuta sul posto. È ancora da chiarire l'esatta dinamica del colpo e sono già stati sentiti alcuni testimoni.

La sede postale di via Furini è stata temporaneamente chiusa.