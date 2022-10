Assalito da uno sciame di calabroni mentre taglia la legna: 74enne perde i sensi per le punture Stava tagliando la legna quando è stato assalito da uno sciame di calabroni. Brutta disavventura per un uomo di 74 anni che ha perso i sensi ed è stato trasportato in ospedale.

Immagine di repertorio

Aveva intenzione di tagliare una pianta caduta in un campo di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Brescia, ma non si è accorto del nido di calabroni all'interno del tronco. Un uomo di 74 anni è stato assalito dallo sciame che lo ha punto più volte fino a fargli perdere i sensi.

Assaliti dai calabroni in un campo

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 8 ottobre poco dopo le 17. L'uomo ha raggiunto il campo di via delle Lame con il trattore e si è avvicinato alla pianta con l'intenzione di tagliarla per fare legna. Nel tronco della pianta caduta aveva però fatto il nido uno sciame di calabroni, del quale il 74enne non ha fatto in tempo ad accorgersi.

Gli insetti, probabilmente infastiditi dallo scuotimento, lo hanno subito attaccato, pungendolo ripetutamente fino a fargli perdere conoscenza. Insieme all'uomo era presente anche il figlio di 46 anni che, dopo il primo assalto dei calabroni, è riuscito a mettersi in salvo in tempo e ad allertare il numero unico d'emergenza.

Padre e figlio trasportati in ospedale

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due elicotteri, decollati da Bergamo e Verona, per soccorrere i due uomini assaliti dai calabroni. All'arrivo dei militi del 118, le condizioni del padre sono state definite preoccupanti anche perché il 74enne era stato colpito da un infarto poco tempo fa.

I sanitari hanno proceduto con le manovre di rianimazione che hanno avuto successo. È stato poi caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. L'uomo è stato dichiarato fuori pericolo e sembra essersi ripreso nel corso del fine settimana. Anche il figlio è stato affidato alle cure del personale del nosocomio per gli accertamenti del caso.