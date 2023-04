Artem Uss, l’imprenditore evaso dai domiciliari a Milano: “Sono tornato in Russia” Artem Uss, il magnate russo arrestato a Milano su mandato Usa per contrabbando di petrolio e traffico di tecnologie militari per la guerra in Ucraina, era fuggito dai domiciliari in Italia. Oggi l’annuncio: “Sono in Russia. L’Italia è piegata alle pressioni degli Stati Uniti”

Artem Uss è tornato in Russia, dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari in Italia.

"Sono in Russia. In questi giorni particolarmente drammatici, ho avuto persone forti e affidabili al mio fianco, li ringrazio", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" proprio il figlio del governatore del Territorio di Krasnojarsk, arrestato in Italia e ricercato dagli Stati Uniti per vari reati tra cui riciclaggio di milioni di dollari, rivendita di petrolio al mercato nero e acquisto illegale di tecnologie militari.

Il magnate russo, infatti, era finito al centro di un'indagine Usa per ricostruire la rete che ha permesso alla Russia di ottenere componenti per la produzione di armi hi-tech da usare nella guerra in Ucraina.

"In Italia la giustizia è piegata alla pressione degli Usa"

"La Corte italiana, sulla cui imparzialità avevo inizialmente contato, ha dimostrato il suo evidente impegno politico. Sfortunatamente è pronta a piegarsi alla pressione delle autorità statunitensi", le parole del prigioniero russo che rischiava 30 anni di carcere. Gli americani ne avevano chiesto l'estradizione, e il tribunale italiano l'aveva appena autorizzata. Poi la fuga dai domiciliari a Basiglio, in provincia di Milano, probabilmente con la complicità dei servizi segreti russi.

"Nell'attuale situazione internazionale, quando gli altri Paesi giocano senza regole contro i cittadini russi, il ritorno a casa è una vittoria", la stoccata finale dell'imprenditore evaso, nel suo recente annuncio.