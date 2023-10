Arrestato un uomo per l’omicidio di Paolo Salvaggio, il narcotrafficante ucciso in strada a Buccinasco Un uomo di 46 anni è stato arrestato per l’omicidio di Paolo Salvaggio, ucciso a Buccinasco l’11 ottobre 2021 in un agguato in strada. L’arrestato era noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato trovato e arrestato in Provincia di Catania, dove si era trasferito dopo l’omicidio.

A cura di Sara Tirrito

La scena dell’omicidio di Salvaggio

Un italiano di 46 anni è stato arrestato per l'omicidio di Paolo Salvaggio, avvenuto a Buccinasco l’11 ottobre 2021. L’arrestato, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato e catturato in Provincia di Catania, dove si era stabilito dopo il delitto.

L'uomo è stato arrestato dalla Direzione distrettuale antimafia mentre si trovava in strada. Le indagini erano state svolte dal Nucleo investigativo di Milano sotto la direzione della Dda.

Salvaggio, esponente della criminalità milanese in rapporto con la cosca ‘ndranghetista dei Barbaro-Papalia, era stato ucciso in un agguato in strada, mentre era ai domiciliari. Quando è stato ucciso si trovava in via Della Costituzione a Buccinasco, alle porte di Milano.