Arrestato trafficante di droga finto disabile a Malpensa, nascondeva la cocaina nella sedia a rotelle Un finto disabile è stato arrestato dalla guardia di finanza di Varese all’aeroporto di Malpensa perché ritenuto un corriere della droga.

Un finto disabile è stato arrestato dalla guardia di finanza di Varese all'aeroporto di Malpensa perché ritenuto un corriere della droga. I finanzieri l'hanno fermato allo scalo lombardo sequestrandogli 13 chilogrammi di sostanza stupefacente con l'ausilio di un cane antidroga. L'uomo nascondeva la sostanza stupefacente nell'imbottitura della sedia a rotelle elettrica su cui era seduto.

Trafficante di droga finto invalido arrestato a Malpensa

L'uomo, un cittadino spagnolo, è arrivato all'aeroporto di Malpensa a bordo di un aereo partito dalla Repubblica Dominicana. Come spiegato in un comunicato stampa dalle fiamme gialle, è arrivato alla sala arrivi su una sedia a rotelle immediatamente "segnalata" dal cane antidroga, il "detective" Crai. I finanzieri della guarda di finanza di Varese hanno quindi approfondito, dando seguito all'abbaiare dell'animale, con un controllo dei bagagli del passeggero e della sedia a rotelle stessa.

Trasportava 13 chili di cocaina nascosti nella sedia a rotelle

A seguito delle verifiche, i militari hanno trovato cocaina nelle imbottiture in pelle della sedia a rotelle elettrica, nascosti in undici panetti di sostanza purissima per un totale di 13,350 chilogrammi. Una volta scoperto il carico di droga, il trafficante finto invalido si è alzato autonomamente dalla sedia a rotelle rivelandosi ai finanzieri che l'hanno immediatamente fermato e arrestato prima di portarlo, sulle sue gambe, nel carcere di Busto Arsizio. L'Autorità giudiziaria, spiegano ancora le fiamme gialle di Varese, ha convalidato l'arresto in flagranza di reato.