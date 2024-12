video suggerito

Arrestato lo storico capo ultrà dell’Inter Nino Ciccarelli, il fondatore dei Viking di nuovo in carcere Nino Ciccarelli è stato arrestato oggi, 13 dicembre, dai carabinieri di Milano. Il 55enne storico capo ultrà della Curva dell’Inter deve scontare una pena diventata definitiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nino Ciccarelli

È stato arrestato Nino Ciccarelli, uno dei capi della Curva Nord dell'Inter, nella mattinata di oggi venerdì 13 dicembre. Come riportato da Ansa, il 55enne di Pescara è stato portato in carcere dai carabinieri per scontare un cumulo di pena di 4 anni e 8 mesi diventato definitivo. Intervistato da Fanpage.it un mese fa, Ciccarelli aveva raccontato anche del suo passato come capo dei Viking, il gruppo organizzato di tifosi "pronti alla battaglia e a viaggiare ovunque".

Per gli scontri del 26 dicembre 2018 in occasione della sfida tra Inter e Napoli, in cui venne ucciso il tifoso nerazzurro Daniele Belardinelli, Ciccarelli era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione con Daspo per 8 anni. Il 55enne, poi, era stato sottoposto a sorveglianza speciale. Alle spalle, ha diversi precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ingiuria, minacce, istigazione a delinquere, evasione, armi e droga.

Alla condanna per i fatti del 2018 per rissa e lesioni, se ne sono aggiunte altre tre per fatti minori, tra le quali guida in stato di alterazione. L'avvocato di Ciccarelli, Mirko Perlino, ha fatto sapere che chiederà la scarcerazione per il suo assistito in virtù del fatto che ha già iniziato un percorso di recupero presso un Sert.