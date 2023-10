Apre l’autocisterna e viene investito dall’olio bollente, grave un operaio di 44 anni Un 44enne è stato investito da un getto di olio bollente e vapori dopo aver aperto un’autocisterna alla Itelyum Regeneration nel Lodigiano. Il camionista ha riportato ustioni a un braccio e al viso, ed è caduto per due metri.

A cura di Enrico Spaccini

Gli impianti di Itelyum Regeneration (foto da sito Itelyum Regeneration)

Un 44enne è rimasto ferito in seguito a un'esplosione che si è verificata questa mattina, lunedì 16 ottobre, all'interno della raffineria di olii esausti della Itelyum Regeneration Spa, a Pieve Fissiraga (in provincia di Lodi). L'uomo, da quanto emerso finora, sarebbe un camionista che è stato investito da un getto di liquido bollente dopo che ha aperto il boccaporto dell'autocisterna. Sbalzato via, è caduto da due metri d'altezza. Al momento, il 44enne si trova ricoverato al centro Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano e non sarebbe in pericolo di vita.

L'esplosione all'apertura del boccaporto

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11:30 nell'impianto di via Tavernelle. Il camionista era salito sulla sua autocisterna per aprire il boccaporto. All'improvviso, però, si sarebbe verificata un'esplosione che ha provocato la fuoriuscita di liquidi, in particolare olio minerale, e vapori bollenti.

Questi hanno investito il 44enne che, poi, è stato sbalzato cadendo per all'incirca due metri. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'automedica da Lodi e un'ambulanza della Croce rossa.

Il 44enne è ricoverato al centro Grandi ustionati

Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al camionista e lo hanno accompagnato all’ospedale Niguarda di Milano per un intervento più approfondito al centro Grandi ustionati. A preoccupare maggiormente sarebbero le ustioni che ha riportato a un braccio e al viso. La caduta, invece, non avrebbe avuto particolari conseguenze se non lievi traumi.

Sul posto sono arrivati poi anche gli esperti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa e una autoscala, per mettere in sicurezza la cisterna e l’area. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità.