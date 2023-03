Apre la porta ai carabinieri con la droga in mano: pensava fosse il marito Una donna è stata sorpresa con diversi grammi di cocaina e materiale per il confezionamento: ha aperto la porta ai carabinieri pensando che fosse il marito.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di droga a Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. Nella giornata di ieri, venerdì 10 marzo, la 33enne ha avuto una discussione con il marito. L'uomo è uscito da casa, sbattendo la porta. Nel frattempo, la donna avrebbe preso una scatola di scarpe. All'interno c'era un blocco di cocaina: la 33enne avrebbe quindi iniziata a "lavorarla" con cartine e un bilancino di precisione.

I carabinieri chiamati dai vicini di casa preoccupati dalle urla

I vicini, preoccupati dalle urla che avevano sentito per diverso tempo, hanno deciso di chiamare i carabinieri. A un certo punto, la 33enne ha sentito suonare al campanello. Convinta che fosse il marito, ha aperto tranquillamente la porta. In realtà si è trovata davanti i militari. In mano aveva ancora alcune dosi di cocaina. I carabinieri sono rimasti altrettanto sorpresi.

E considerata la droga trovata, hanno deciso di entrare nell'appartamento e hanno trovato sedici grammi di cocaina e materiale per lo spaccio: gran parte di questa droga era raccolta in un blocco unico.

La 33enne è stata portata in carcere

La 33enne è stata quindi portata in caserma per tutte le procedure di identificazione. Dagli accertamenti, i militari hanno potuto scoprire che la donna aveva già alcuni precedenti alle spalle. In particolare, si trattava di reati contro il patrimonio che sono stati commessi in provincia di Como.

Considerato quanto scoperto e trovato in casa sua, per la donna sono scattate le manette. Adesso si trova in carcere dove rimane a disposizione all'autorità giudiziaria.