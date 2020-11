Apre da oggi, domenica 1 novembre, una nuova struttura per le quarantene dei positivi al Covid a Milano. Si tratta dell'hotel Astoria, in viale Murillo, in zona Fiera. Qui saranno alloggiate le persone contagiate dal Coronavirus che non possono restare in sicurezza al proprio domicilio. Il modello seguito è quello dell'hotel Michelangelo, utilizzato nel corso della prima ondata della pandemia.

Da oggi a Milano il nuovo hotel per ospitare i pazienti covid in quarantena

L'apertura della nuova struttura, che si aggiunge alla "Residenza Adriano" che aprirà in settimana, era stata annunciata dal direttore generale dell'Ats (Agenzia di tutela della salute) di Milano Città metropolitana, Walter Bergamaschi, durante la relazione tenuta venerdì davanti alla commissione consiliare dedicata alla pandemia: "Abbiamo ripreso le attività per individuare le strutture d'isolamento alberghiere destinate a quei pazienti che pur non avendo bisogno di assistenza non possono rimanere al domicilio per diversi motivi. Abbiamo effettuato bandi di gara e abbiamo individuato l'hotel milanese che da domenica ospiterà fino a 70 pazienti positivi".

In settimana primi arrivi anche alla Residenza Adriano

La seconda struttura prevista, ricavata all'interno di un edificio nato inizialmente per ospitare una Rsa, metterà a disposizione settanta camere doppie a uso singola e 17 appartamenti per piccoli nuclei famigliari. I due nuovi centri si aggiungono alla struttura dell'aeroporto di Linate, attività dallo scorso marzo, che – ha fatto sapere Bergamaschi – "oggi è vicina alla saturazione".

Il numero dei positivi a Milano è in costante aumento da settimane. Nella giornata di ieri erano 3.730 i nuovi casi in tutta la provincia. Oltre 1.500 i positivi nelle ultime 24 ore in città.