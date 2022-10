Anziano vittima della truffa dello specchietto: gli hanno portato via soldi e una catenina d’oro Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato per il reato di truffa: avrebbe utilizzato la tecnica della truffa dello specchietto su un uomo di 83 anni.

Ha 83 anni, l'uomo che è stato vittima della truffa dello specchietto sulla strada S.S. 36 Milano-Lecco. L'episodio risale alla mattina di venerdì 16 settembre. L'anziano è originario della provincia di Monza e Brianza. Quella mattina, si trovava alla guida della sua auto con la sua compagna. A un certo punto, sarebbe stato affiancato da un'altra auto di colore scuro.

Il ventenne avrebbe simulato di chiamare la polizia locale

La vittima avrebbe sentito un rumore molto forte provenire dalla carrozzeria. Il conducente dell'altra auto avrebbe aggredito l'anziano e chiesto lui di accostarsi lungo la rampa d'uscita per Seregno. Il ventenne avrebbe poi simulato di chiamare la polizia locale e avrebbe affermato che i rilievi da parte degli agenti sarebbero costati 380 euro.

Il ventenne affermando di voler chiudere la questione in fretta, avrebbe chiesto all'anziano ben mille euro come rimborso. L'uomo aveva però solo 240 euro nel portafogli e avrebbe dato lui anche una catenina in oro. Il ragazzo sarebbe salito sull'auto e si sarebbe allontanato. Solo allora, l'uomo avrebbe capito di essere stato truffato e sarebbe andato dai carabinieri di Carate Brianza per sporgere denuncia.

Il 24enne è stato denunciato per truffa

I carabinieri hanno messo nel sistema quanto raccontato dall'uomo. I militari hanno confrontato quanto detto con alcuni elementi emersi dalle indagini dello speronamento di Biassono che è avvenuto nello stesso giorno e in tarda mattinata. L'anziano ha poi riconosciuto in fotografia il ragazzo: si tratterebbe di un 24enne con diversi precedenti per reati contro la persona. Il giovane è stato denunciato per il reato di truffa.