Anziano di 93 anni si perde, cammina per quasi 20 chilometri e finisce in un'altra regione: salvato Un uomo di 93 anni è uscito da casa sua a Voghera (Pavia) per fare una passeggiata, ma – a un certo punto – ha smarrito la via. Ha quindi iniziato a camminare ed è arrivato a Volpedo, che si trova in provincia di Alessandria. Ha quindi camminato per quasi 20 chilometri.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio, è stata data notizia del ritrovamento di un uomo di 93 anni a Volpedo, un comune che si trova nella provincia di Alessandria. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 93enne avrebbe smarrito la via di casa, che si trova in provincia di Pavia, e avrebbe camminato per quasi venti chilometri arrivando così in Piemonte.

L'anziano si era allontanato da casa, che si trova nella zona di Voghera, per fare una passeggiata. A un certo punto, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, si sarebbe perso. Avrebbe quindi iniziato a camminare arrivando così a Volpedo che si trova a quasi venti chilometri dalla sua abitazione. E proprio lì, è stato notato da un passante: è stato trovato in evidente stato confusionale e, proprio per questo motivo, sono stati allertati i carabinieri.

I militari si sono subito precipitati sul posto: hanno scoperto che stava girando per le vie del paese da un'ora. Fortunatamente il 93enne aveva con sé i documenti. E, grazie a quelli, è stato possibile contattare il nipote che nel frattempo era impegnato nelle ricerche proprio nelle zone di Voghera. Preoccupato dal fatto che non lo trovasse più, aveva girato in lungo e in largo per oltre cinque ore senza rintracciarlo. Tranquillizzati i parenti e i conoscenti, le forze dell'ordine hanno chiamato gli operatori sanitari del 118.

I paramedici hanno provveduto subito a visitarlo e hanno constato che era in buone condizioni di salute. Nel frattempo il nipote, già più sollevato dalla buona notizia ricevuta, si è recato a Volpedo. L'anziano è rimasto con i carabinieri fino al suo arrivo.