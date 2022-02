Anziana trovata morta in casa dopo 2 anni, la ministra Bonetti: “Ciò che è successo ferisce le coscienze” La ministra per la Famiglia Elena Bonetti: “Quello che è accaduto alla signora Marinella Beretta a Como, la solitudine dimenticata, ferisce le coscienze”.

A cura di Francesco Loiacono

Marinella Beretta, la signora morta in casa a Como

"Quello che è accaduto alla signora Marinella Beretta a Como, la solitudine dimenticata, ferisce le coscienze". Così la ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti, ha commentato la tragedia che ha visto protagonista una donna di 70 anni originaria di Erba, il cui cadavere mummificato è stato trovato lo scorso venerdì nella villetta in cui abitava, a Como. Una vicenda incredibile in quanto, stando alle prime indagini della polizia, il decesso di Marinella risalirebbe a oltre due anni fa: a settembre 2019. Da allora le bollette si sono iniziate ad accumulare e i vicini di casa non hanno più avuto sue notizie: a nessuno però è sembrata strana quella scomparsa. La signora, a quanto risulta, non aveva parenti prossimi, anche se le indagini proseguono per individuare almeno qualche conoscente o parente alla lontana. I vicini di casa pensavano che la donna si fosse trasferita: dopo qualche mese è scoppiata poi la pandemia, che ha ulteriormente ridotto le occasioni di socialità e la possibilità di incontrarsi.

Nemmeno il proprietario della villetta di via Comum Oppidum, rimasta in usufrutto alla 70enne, si è mai insospettito delle mancate risposte della signora. Almeno fino allo scorso venerdì, quando sollecitato da alcuni residenti sul pericoloso stato di abbandono del giardino, si è recato davanti alla villetta cercando di mettersi in contatto con Marinella. Le mancate risposte dall'interno hanno fatto finalmente scattare un campanello d'allarme: i poliziotti, entrati in casa da una finestra, hanno trovato il cadavere mummificato di Marinella seduto su una sedia. Il magistrato di turno, come riporta il quotidiano "Il Giorno", non ha disposto l'autopsia: è sicuro che la signora sia morta per cause naturali, per un malore per il quale non è riuscita a chiedere aiuto. Forse, anche perché non sapeva chi chiamare.

La ministra Bonetti: Abbiamo bisogno di tornare a curare i legami tra noi

Adesso, se nessuno tra conoscenti e lontani parenti si farà avanti, sarà il Comune di Como a farsi carico dei funerali di Marinella Beretta: "Ricordarne la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita – ha scritto la ministra Bonetti, che come tanti altri ha voluto commentare un dramma tanto incredibile quanto doloroso -. Abbiamo bisogno di non limitare gli orizzonti al privato e di tornare a curare i legami tra noi. Curarsi gli uni degli altri è l’esperienza delle famiglie, delle istituzioni, del nostro essere cittadini: nessuno deve restare solo".