Anziana taglia le gomme con le forbici alle auto sotto casa: “Non potete parcheggiare qui” Una donna anziana sarebbe stata denunciata a Varese perché accusata di aver tagliato con le forbici le gomme delle auto parcheggiate nella via in cui abita.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un'anziana è stata denunciata perché ritenuta responsabile di aver tagliato con le forbici le gomme delle automobili regolarmente parcheggiate sotto casa sua. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la donna non sopportava che gli automobilisti parcheggiassero sotto casa e, dopo averli rimproverati, avrebbe deciso di "punirli" bucando le loro automobili.

La responsabile sarebbe una donna di 77 anni

I conducenti avevano poi presentato denuncia a fine 2022: alle autorità avevano raccontato di essere stati vittime di questi atti dopo aver parcheggiato i loro mezzi in via Maspero, nel quartiere di Giubiano. Ricevute queste denunce, considerato che gli atti vandalici si verificavano sempre nella stessa via, i carabinieri hanno deciso di aprire le indagini. Hanno scoperto che la responsabile sarebbe una donna di 77 anni.

Trovata con le forbici in mano mentre bucava le gomme di alcune auto

L'anziana è stata scoperta in flagranza di reato: è stata trovata infatti con un paio di forbici e mentre stava bucando le gomme delle automobili. È stata così fermata immediatamente dai militari ed è stata portata in caserma per l'identificazione dove è poi emerso che prima di vandalizzare le automobili, avrebbe detto ai proprietari di non parcheggiare in quella strada nonostante non vi siano divieti o altre misure simili.

I militari hanno così dovuto denunciare la 77enne alla Procura di Varese: è accusata di danneggiamento aggravato dall'uso delle forbici e di violenza privata. I carabinieri hanno poi chiesto a chiunque possa aver subito danni simili di presentarsi in caserma.