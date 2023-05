Fuga di monossido in una casa a Milano: due anziani intossicati finiscono in ospedale Due anziani sono rimasti intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio causata da una caldaia che si trova nell’edificio in cui vivono: entrambi sono stati ricoverati in ospedale a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano due anziani sono finiti in ospedale per una fuga di monossido di carbonio: l'episodio si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 1 maggio. Entrambi sono finiti in ospedale: le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Milano.

La fuga di monossido causata dalla caldaia

L'allarme è scattato nella notte e precisamente intorno a mezzanotte e un quarto: due anziani di 86 e 80 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio. La fuga sarebbe stata innescata da una caldaia che è presente nell'edificio in cui la coppia vive: i due anziani infatti hanno residenza in via Anguissola che si trova in zona Gambara. Appena percepiti i primi sintomi, hanno chiamato il 118.

I due anziani sono stati ricoverati in ospedale

La sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha così inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno trasferito la coppia in codice giallo all'ospedale San Paolo. Una volta entrati in pronto soccorso, si è passati dal codice giallo al codice verde. Le loro condizioni infatti, per fortuna, non erano gravi. Hanno trascorso una notte in osservazione e sono stati poi dimessi in giornata.

Non c'erano solo i medici del 118: in via Anguissola sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano e i vigili del fuoco del nucleo Nbcr. Entrambi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica: l'ipotesi è che la fuga sia stata causata dalla caldaia.