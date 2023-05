Sorpresi dal proprietario di casa, si nascondono sotto il letto: ladri scappano senza refurtiva A Leno (Brescia), una coppia di ladri è entrata in casa di un uomo per derubare: dopo alcuni minuti hanno notato che il padrone di casa stava rientrando prima del tempo. Hanno deciso così di nascondersi sotto al letto per poi scappare.

A cura di Ilaria Quattrone

Una coppia di ladri è entrata in una casa di Leno, un comune che si trova in provincia di Brescia. I due malviventi, mentre stavano cercando oggetti preziosi da portare via, hanno notato che il padrone di casa stava rientrando. La coppia ha deciso così di nascondersi sotto al letto e, poco dopo, sono riusciti a scappare. I proprietari si sono però resi conto che qualcuno era entrato nel loro appartamento. Hanno così sporto denuncia. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dei due responsabili.

I ladri si sono nascosti sotto al letto

Nel frattempo sui social, in particolare Facebook, sta circolando un messaggio di avvertimento: "Attenzione ladri in azione in via Verdi e via Puccini: stavolta mi hanno demolito il portoncino di sicurezza e, quando sono rientrato, erano in casa". L'uomo però non li avrebbe incontrati. Probabilmente i ladri hanno aspettato che i proprietari si spostassero in giardino per guadagnare così la fuga. E infatti, dopo che la coppia ha dato da mangiare alle gatte, è rientrata in casa e si è resa conto che qualcuno aveva lasciato la porta aperto.

Ingenti danni al portone d'ingresso

Hanno poi effettuato un sopralluogo e notato che in alcune stanze erano stati aperti i cassetti, in particolare modo in camera da letto, ma non è stato portato via nulla. Altre stanze erano completamente intatte. I proprietari hanno però denunciato i danni ingenti al portone d'ingresso: è stato infatti sfondato. A questo si aggiunge la paura considerato che non è nemmeno la prima volta che in quella casa entrano i ladri: "In due anni è la seconda volta", ha infatti raccontato l'uomo.