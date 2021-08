Anziana coppia trovata morta in un appartamento: non si avevano notizie da giorni I corpi di un’anziana coppia sono stati trovati in un appartamento di via Lopez a Milano: la segnalazione è arrivata al numero 112. I carabinieri hanno trovato l’appartamento chiuso all’interno e nessun segno di violenza. Nei prossimi giorni sarà disposta l’autopsia che farà luce sull’avvenimento.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati trovati i corpi di un'anziana coppia in un appartamento di Milano: la segnalazione è arrivata al numero unico delle emergenze 112 nel pomeriggio di oggi, martedì 17 agosto. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Non sono ancora chiare le cause della morte: sarà infatti necessario attendere l'autopsia. Le salme, per il momento, sono state poste a disposizione dell'Autorità giudiziaria che disporrà ulteriori accertamenti.

Nessun segno di violenza sui corpi dei due

A intervenire nell'abitazione sita in via Lopez sono stati i militari della Compagnia di Porta Magenta insieme al personale medico e paramedico del 118 e ai vigili del fuoco. I corpi appartengono a una donna di 81 anni e un uomo di 73 anni. Di entrambi non si avevano notizie da diversi giorni. Secondo i primi elementi ottenuti, l'appartamento era in ordine e chiuso all'interno. Le chiavi erano inserite nella serratura. Sia il personale medico che il medico legale non ha trovato segni di violenza.

Nei prossimi giorni sarà svolta l'autopsia: nessuna ipotesi esclusa

Bisognerà comunque aspettare l'esame autoptico. Entrambi presentavano già diverse patologie debilitanti. Nei prossimi giorni, i carabinieri cercheranno di far luce sul ritrovamento. Si cercherà anche di capire cosa possa aver causato la morte dei due e soprattutto quando sia avvenuta. Non si esclude la pista del suicidio né di una responsabilità terza. Al momento non è chiaro se i due avessero figli o nipoti né da chi sia arrivato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine.