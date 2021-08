Liliana e Ivano, gli anziani coniugi trovati morti in casa dopo giorni: l’allarme dato dai vicini Si chiamano Liliana e Ivano i due anziani coniugi trovati morti nel pomeriggio di ieri, martedì 17 agosto, nel loro appartamento a Milano. Al momento l’ipotesi più probabile, secondo quanto confermato a Fanpage.it, è la morte naturale. Bisognerà comunque aspettare l’autopsia. A dare l’allarme sono stati i vicini dopo che non li vedevano da diversi giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Liliana e Ivano sono stati trovati morti nel loro appartamento di via Sabatino Lopez a Milano: la macabra scoperta è stata fatta martedì pomeriggio dai carabinieri. A dare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati dal fatto che non li vedevano da giorni. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Al momento, secondo quanto confermato a Fanpage.it, l'ipotesi più probabile è la morte naturale. Servirà però l'autopsia per confermarla. Per ora nessuna pista è infatti esclusa.

Nessun segno di violenza trovato sui corpi

Una volta entrati in casa, i militari hanno trovato il 73enne (originario di Rovigo) sul pavimento del bagno. Il corpo dell'80enne, originaria di Venezia e con problemi di deambulazione, è stato rinvenuto vicino al letto. Il medico legale non ha trovato segni di violenza sui cadaveri. Gli investigatori credono che l'uomo possa aver avuto un malore e sia caduto in bagno: è stato infatti trovato con alcuni oggetti sul corpo. La donna, nel vano tentativo di aiutarlo, è caduta a sua volta. Non è chiaro quanto tempo sia trascorso tra una morte e l'altra.

L'abitazione era chiusa dall'interno

Probabilmente è da escludere l'idea di una responsabilità terza: l'abitazione è stata trovata chiusa dall'interno e con la chiave ancora inserita. Dalle prime informazioni ottenute sembrerebbe che la coppia non avesse figli e che fosse l'uomo a occuparsi della moglie. I vicini hanno dato l'allarme dopo che non li vedevano da giorni e soprattutto a causa di un cattivo odore proveniente dalla loro casa. In attesa di tutti gli esami, le salme rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria.