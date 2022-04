Il manager Antonio Di Fazio condannato per stupro a 15 anni e sei mesi Antonio Di Fazio, il manager arrestato con l’accusa di stupro è stato condannato a 15 anni e sei mesi. La Procura aveva chiesto nove anni di carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Antonio Di Fazio è stato condannato a 15 anni e sei mesi, il manager arrestato con l'accusa di aver violentato cinque ragazze e aver tentato di uccidere l'ex moglie. La Procura aveva chiesto una condanna a nove anni di carcere. Di Fazio si trovava in una comunità dove stava scontando gli arresti domiciliari. Durante la scorsa udienza, celebrata con rito abbreviato, le parti civili avevano chiesto al giudice Anna Magelli di poter avanzare le indagini per favoreggiamento anche nei confronti della sorella di Di Fazio.

La richiesta di indagini sulla sorella

Per i legali, la donna avrebbe aiutato il fratello ad ottenere le dosi di benzodiazepine, il farmaco che sarebbe stato utilizzato per stordire le vittime prima di poter abusare di loro. Durante gli interrogatori, Di Fazio avrebbe più volte sostenuto di aver rubato il ricettario della sorella – che lavora come medico – per poi scrivere lui stesso le ricette. Le parti avevano quindi chiesto, nel caso in cui queste affermazioni fossero vere, di indagarlo anche per furto e falso.

Le accuse di stupro e tentato omicidio

In base a quanto precedentemente appreso da Fanpage.it, durante il processo, l'uomo avrebbe però versato seimila euro per ogni persona offesa in vista poi di un risarcimento. L'uomo era stato arrestato dopo la denuncia di una 21enne che era stata convinta dal manager ad andare a causa sua per un colloquio per uno stage nell'azienda in cui lavorava. Dopodiché l'avrebbe stordita e violentata. Dalle indagini è poi emerso che lo avrebbe fatto con altre quattro ragazze. A questa accusa si è poi aggiunta l'accusa per tentato omicidio nei confronti dell'ex moglie: l'uomo avrebbe provato a ucciderla, ma per fortuna era riuscita a scappare. Nonostante le sue denunce, le accuse erano state archiviate. Con la denuncia della 21enne, è stato possibile avviare un procedimento penale anche per tentato omicidio.