Scarcerato Antonio Di Fazio, a processo per aver stuprato quattro ragazze: è ai domiciliari Antonio Di Fazio, a processo per aver stuprato quattro ragazze, è stato scarcerato. Il manager farmaceutico che era stato arrestato a Milano è ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi dalla “droga dello stupro”.

A cura di Francesco Loiacono

Antonio Di Fazio, il manager farmaceutico a processo per aver stuprato quattro ragazze e per il tentato omicidio dell'ex moglie, è stato scarcerato. Il manager, che il prossimo 28 febbraio comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare per discutere del rito abbreviato, andrà ai domiciliari in una comunità per potersi disintossicare dalle benzodiazepine, la cosiddetta "droga dello stupro".

La notizia della scarcerazione di Di Fazio era stata anticipata dal quotidiano "Il Giorno" e confermata da "la Stampa". L'imprenditore farmaceutico ha lasciato il carcere di San Vittore, dove era recluso dallo scorso maggio, ed è stato trasferito in una delle comunità terapeutiche del Crest (centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità) a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, dove proseguirà il percorso terapeutico che "lo ha portato a prendere coscienza dell’estrema gravità delle condotte", come ha scritto il giudice che ha dato parere favorevole alla scarcerazione, nonostante la contrarietà delle famiglie delle vittime dell'uomo.