Andrea Furegato (Pd) eletto sindaco a Lodi a Fanpage.it: “I cittadini hanno fatto una scelta chiara” Il candidato del Pd Andrea Furegato, classe 1997, è il nuovo sindaco di Lodi: è stato eletto al primo turno con il 53,6 per cento delle preferenze, battendo la sindaca uscente Sara Casanova (Lega).

Classe 1997, cintura nera di judo e lunga militanza tra le file del Partito Democratico locale. È il nuovo sindaco di Lodi, Andrea Furegato, eletto al primo turno con una percentuale quasi bulgara del 53,6 per cento contro la sindaca uscente della Lega Sara Casanova. La giovane stella del centrosinistra lombardo strappa il capoluogo della Bassa alla Lega, e lo riporta sotto l'egida del partito che per anni ha governato la città con Lorenzo Guerini prima (oggi ministro della Difesa, tra i primi a far arrivare i propri complimenti a Furegato) e con Simone Uggetti poi. Impiegato bancario con laurea in Economia e oggi primo cittadino di Lodi, è il più giovane di un capoluogo di provincia.

Un mandato netto

Emozionato sì alla notizia di questa vittoria schiacciante, ma tutto d'un pezzo, senza cedere all'emotività. "Il clima era buono in città, mi aspettavo una vittoria. Ma non di certo così, è un risultato in parte inatteso", racconta il neo sindaco Andrea Furegato a Fanpage.it dal comitato elettorale del quartiere Albarola, dove ha seguito lo spoglio elettorale in compagnia dei suoi sostenitori. "Ripagherò i lodigiani della fiducia che mi hanno accordato. Un mandato così netto presuppone una grande responsabilità, e voglio esserne all'altezza". E conclude: "Sono il sindaco di tutti". Lo attendono i festeggiamenti in uno dei ritrovi principali della città, piazza Castello. "Ma saranno sobri", promette.

L'appoggio dei big

Oltre a Lorenzo Guerini, ministro della Difesa e sostenitore in prima linea del giovane neo sindaco, Andrea Furegato poteva contare sul sostegno di altri big del Partito Democratico. Quasi un'investitura dall'alto: dal "collega" milanese Beppe Sala, al segretario nazionale Enrico Letta. Chissà che il Pd non voglia insomma puntare in futuro su questa promessa, che ha consegnato Lodi al centrosinistra saltando il ballottaggio con la sfidante del partito di Matteo Salvini.