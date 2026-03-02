milano
video suggerito
video suggerito

Andrea Elifani morì cadendo da un ponte sulla Martesana, chiesta la condanna di 3 dipendenti comunali

Le pm hanno chiesto 3 condanne per omicidio colposo per i tre dipendenti del Comune di Milano imputati per la morte di Andrea Elifani, causata da un cedimento di una balaustra di un ponte sulla Martesana.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Il 40enne Andrea Elifani
Il 40enne Andrea Elifani

Oggi, lunedì 2 marzo, le pm Isabella Samek Lodovici e Maura Ripamonti hanno chiesto tre condanne per omicidio colposo nei confronti di tre imputati, dipendenti e responsabili dell'Unità ponti del Comune di Milano, per la morte di Andrea Elifani, 40 anni, avvenuta il 2 aprile del 2021.

Dal crollo della passerella alle indagini

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo si era appoggiato su una balaustra dello storico ponte sul Naviglio della Martesana, mentre chiacchierava con un amico al termine di una serata trascorsa insieme. Elifani, che sarebbe diventato papà a breve, era poi deceduto in ospedale per un grave trauma cranico riportato in seguito al volo di tre metri nel vuoto causato dal cedimento della balaustra in cattivo stato di manutenzione.

Al termine delle indagini, secondo la procura il crollo sarebbe stato dovuto a una vera e propria "paralisi della manutenzione" da parte dei dipendenti comunali. La passerella, infatti, era già stata ispezionata tre volte, tra il 2018 e il 2020, senza però che "l'evidente fenomeno corrosivo in svariati punti della struttura" fosse stato "percepito e correttamente valorizzato come degno di intervento" da parte dell'Unità ponti.

Leggi anche
Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l'ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidio

Nel settembre 2024 il gup Alberto Carboni aveva poi rinviato a giudizio i tre imputati e prosciolto invece, un quarto imputato, un funzionario dell'Area tecnica infrastrutture. Oggi, a quasi 5 anni dalla morte di Elifani, le pm hanno chiesto tre condanne a pene comprese tra 10 mesi e un anno per omicidio colposo per i tre. La prossima udienza è fissata per il 26 marzo, poi ad aprile dovrebbe arrivare la sentenza.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Scambio di identità per una delle vittime del tram deragliato a Milano: non è morto Karim Tourè, ma un 49enne
Quali sono i punti che la Procura cercherà di chiarire sull'incidente
Il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede Atm
Il racconto di un dipendente: "Uno scenario di guerra"
Si indaga sul sistema di sicurezza del tram: gli ultimi sviluppi delle indagini
Il conducente del tram deragliato: "Mi sono sentito male"
Cosa rischia il conducente del tram deragliato, indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario
Il video del tram che deraglia a Milano: si piega su un fianco e si schianta contro un palazzo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views