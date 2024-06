Andrea Cassarà respinge l’accusa di aver filmato una minorenne in doccia: “Nessun video sul mio cellulare”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Dovrà attendere il prossimo primo ottobre il fiorettista bresciano Andrea Cassarà per difendersi davanti al giudice dell'udienza preliminare dall'accusa di tentata produzione di materiale pedopornografico. Ora però – tramite l'avvocato Enrico Cortesi del Foro di Bergamo – è stato diffuso un comunicato stampa con le loro prime dichiarazioni dell'ex campione olimpico: "Nego con fermezza gli addebiti che mi vengono contestati dalla Procura di Brescia e, per tale ragione, confido che verra al piu presto accertata la mia completa estraneita ai fatti. La sera del 20/10/2023 mi trovavo al centro sportivo San Filippo per l’allestimento di una competizione regionale di scherma e non ho mai posto in essere la condotta che mi viene contestata, tanto che gli accertamenti tecnici dell’accusa hanno accertato che nel mio telefono non è presente alcun file con contenuto pedopornografico".

Poi l'atleta precisa: "Il pm, nonostante l’assenza di ogni tipo di file, ha voluto proseguire le indagini e ora mi contesta il tentativo sulla base di meri elementi indiziari. Fino ad oggi, ho preferito non rilasciare dichiarazioni nel rispetto delle indagini preliminari in corso, nonchè nella serena convinzione che il procedimento sarebbe stato archiviato. Così non è stato e, quindi, mi difenderò in tutte le sedi dalle accuse che mi vengono mosse. Infine, esprimo il mio grande rammarico per aver dovuto apprendere durante la fase delle indagini gli aggiornamenti del procedimento tramite i giornali che hanno diffuso notizie coperte dal segreto investigativo".

Le indagini sono scattate quando una ragazzina di 15 anni denunciò di essere stata ripresa da un telefonino mentre si stava facendo la doccia negli spogliatoi del centro sportivo San Filippo proprio dove si allena anche l'ex atleta. La giovane ai carabinieri aveva dichiarato di essere stata ripresa di nascosto mentre faceva la doccia da un uomo sconosciuto, fuggito poi nel corridoio. Non aveva fatto vedere chi fosse. Gli investigatori si erano messi subito ad analizzare le immagini di video sorveglianza della zona e avevano scoperto che Cassarà si trovava nella zona spogliatoi in un orario compatibile con il racconto della 15enne. Lui ha sempre sostenuto la sua innocenza e ora arrivano le prime parole ufficiali: "Nel mio telefono non è presente alcun file con contenuto pedopornografico".