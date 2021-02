Quando nel 2017 vennero piantumate quelle in piazza Duomo, a Milano, scatenarono una sorta di psicosi. Parliamo delle palme, alberi che nel capoluogo lombardo sono in realtà meno "estranei" di quanto una certa politica vorrebbe far intendere, e che tornano ad essere protagoniste di un progetto di riqualificazione. Nel Municipio 1 è stato infatti presentato un progetto di riqualificazione della zona di San Vittore, con l'obiettivo di rendere più verde e a vocazione pedonale la zona che sarà servita dalla futura stazione della metro M4 Sant'Ambrogio. E in alcuni rendering relativi al progetto sono rispuntate fuori proprio loro: le palme. Cinque filari delle slanciate piante potrebbero trovare posto sul sagrato della Basilica di San Vittore al Corpo.

Il progetto è stato già condiviso e approvato dalla Soprintendenza

Le polemiche di quattro anni fa erano ormai dimenticate, e le palme di piazze Duomo sono entrate a far parte della quotidianità dei milanesi: ma adesso le nuove piante hanno riacceso le critiche di chi non le ritiene adatte, per ragioni geografiche, alla città. Le nuove polemiche, in ogni caso, non intaccheranno il progetto che nel suo complesso è già stato condiviso e approvato dalla Soprintendenza. I lavori, la cui data di inizio non è ancora stata resa nota, riguarderanno piazza e via San Vittore e le vie limitrofe, compresa via Carducci, via Olona, via Modestino e il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, collegandosi all’intervento di riqualificazione di piazza Sant’Agostino.

Previsti 200 nuovi alberi

Tutti i lavori saranno realizzati dalla società concessionaria M4 spa e dal Comune di Milano: "Il progetto prevede di aumentare di 5.700 metri quadri il verde in tutta l’area, anche con il ripristino del filare di alberi in via San Vittore e nella piazza omonima che ospita il Museo della Scienza, per un totale di 200 alberi", ha detto l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, spiegando che l'allargamento di molti marciapiedi e il rifacimento delle pavimentazioni accentueranno la vocazione pedonale e monumentale della zona, pur garantendo la mobilità anche dei veicoli a motore. Il progetto di riqualificazione andrà a integrare quello della grande scalinata che sarà realizzata all'uscita della fermata M4 Sant'Ambrogio nei pressi della Pusterla della Basilica di Sant'Ambrogio.