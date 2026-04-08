Maxi operazione di ‘ndrangheta, arrestati in 54: tra loro anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferfico

Nelle 54 misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato oggi, mercoledì 8 aprile, nell'ambito di una maxi operazione contro la ‘ndrangheta, è coinvolto anche Marco Ferdico, 40 anni, ex capo ultrà dell'Inter, accusato di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Ferdico già condannato in abbreviato per l'inchiesta ‘Doppia Curva’ della Procura di Milano – che aveva fatto luce sulle attività illecite di appartenenti alle curve di Inter e Milan – era a processo a Milano con altri quattro (tra cui suo padre) per l'omicidio di Vittorio Boiocchi.

Secondo quanto si apprende, le indagini e l'operazione di Polizia, condotta dalle prime ore di questa mattina, si sono concentrate sulla piena operatività della consorteria di ‘Ndrangheta nota come ‘Locale dell'Ariola' e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne, nel Vibonese, attive nei Comuni del comprensorio delle Serre vibonesi.

L'operazione, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I divisione dello Sco, dalla Squadra mobile di Vibo Valentia e dalla Sisco di Catanzaro, vede attualmente impegnati circa 350 agenti, con l'impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio centrale operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da Squadre mobili di cinque regioni d'Italia. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo.



Presenti anche Unità operative di primo intervento, equipaggi del Reparto prevenzione crimine, unità cinofile antiesplosivo e antidroga, artificieri, specialisti della Polizia scientifica e del Reparto volo.