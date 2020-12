La protezione civile della Lombardia ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla e arancione per neve per la giornata di domani, venerdì 1 gennaio.

"Una depressione di origine artica attiverà correnti sudoccidentali fredde sul Nord Italia a partire dalla serata di oggi, 31 dicembre, e per tutta la giornata di domani, 1 gennaio, nella fase iniziale con neve localmente fino a quote di pianura. Tale sistema perturbato, in successiva evoluzione, produrrà una circolazione depressionaria nel Mediteraneo Occidentale nella giornata di sabato 2 gennaio, con effetti sulla Lombardia almeno fino a lunedì 4", si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile.

I maggiori rischi sono previsti nella zona di Pavia. L'allerta arancione riguarda la Pianura pavese, Fascia collinare Oltrepò pavese e Appennino pavese. Codice giallo previsto su Valchiavenna, Valtellina, Prealpi, Valcamonica, Brianza, area Milanese.

"Dalla serata di oggi 31 dicembre – avvisa la Protezione civile – si prevedono prime occasionali e molto deboli precipitazioni, sparse sui settori occidentali. A partire dalle ore 00 di domani 1 gennaio precipitazioni deboli diffuse sui settori meridionali, in successiva estensione in mattinata a tutta la regione; nel pomeriggio intensificazione delle precipitazioni fino almeno alla sera. In termini di precipitazioni totali, nelle 24 ore di domani si prevedono accumuli diffusi tra 15 e 20 mm, localmente fino a 25-30 mm su settori occidentali e fascia prealpina. Lo zero termico sarà fino a quote di pianura su Appennino e bassa pianura occidentale, variabile tra 500 e 800 metri sui restanti settori occidentali, variabile tra 700 e 1400 metri sui settori centro-orientali. Pertanto, si prevedono accumuli diffusi 10-15 cm, localmente fino a 20 cm su appennino pavese, pianura pavese e parte pianura lodigiana e cremonese".

"Sul resto della pianura occidentale accumuli variabili tra 1 e 10 cm, con passaggio a pioggia mista a neve o pioggia nel corso del pomeriggio; al di sotto dei 600 metri sui settori alpini e prealpini occidentali previsti accumli diffusi di 5-10 cm. Si segnala inoltre possibili locali accumuli fino a 25 cm oltre gli 800 metri su appennino pavese e accumuli di 25 – 30 cm oltre i 1000 metri su alpi e prealpi centro-orientali. Per la giornata di sabato 2 gennaio si prevede una persistenza di tempo perturbato con nevicate diffuse oltre i 500 metri; al di sotto dei 1200 metri accumuli medi tra 10 e 20 cm, localmente fino a 30 cm che verranno rivalutati nella giornata di domani dal Centro Funzionale Lombardia".

In vista della neve attesa per le prossime ore, Autostrade per l'Italia ha la propria macchina operativa in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con l'impiego di circa 800 mezzi e 1200 risorse nelle operazioni antineve. In base alle previsioni attuali, le precipitazioni più intense sono attese tra il pomeriggio e la sera di domani e la prima parte della mattina di sabato 2.