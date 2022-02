Allerta meteo gialla per neve in Lombardia: a Milano attesi 5 centimetri Dalle 18 di oggi lunedì 14 febbraio in Lombardia scatta l’allerta meteo per neve: attese grandi nevicate oltre i 400 metri. L’allerta resterà in vigore fino alle 9 di martedì 15 febbraio.

A cura di Giorgia Venturini

A Milano la neve è attesa per la serata del giorno più romantico dell'anno. Dalle 18 di oggi lunedì 14 febbraio in Lombardia scatterà l'allerta meteo di codice giallo: i fiocchi di neve inizieranno a scendere già nel tardo pomeriggio e potranno durare per tutta la notte. E come si legge in una nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali diramato dalla protezione civile, l'allerta resterà in vigore fino alle 9 di domani martedì 15 febbraio.

Grandi nevicate sopra i 400 metri

Le precipitazioni saranno più intense "anche a carattere di rovescio in particolare su Fascia Prealpina e Oltrepò pavese", hanno precisato gli esperti. Difficilmente la neve scendere a grandi quantità in città, mentre sono attese abbondanti nevicate oltre i 400 metri. Deboli precipitazioni a carattere nevoso nel corso della notte anche in pianura. Su tutta la regione sono attesi accumuli di neve attorno ai 10 centimetri, con picchi di 20-30 centimetri sulle Prealpi bresciane. A Milano città, dove le temperature saranno più alte, potrebbero cadere circa 5 centimetri di neve.

Con la neve atteso il calo dell'inquinamento

"Molto probabile piogge in pianure e neve arriveranno in serata su Alpi, Prealpi e anche in zona collinare, da 400 metri in su. Già in alta Brianza potrebbe nevicare abbandantemente ", come spiega a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. La pioggia e la neve di oggi non risolverà la situazione ma almeno farà tirare un respiro di sollievo ai milanese che da due mesi fanno i conti con alti livelli di Pm10. In città, come nel resto della Lombardia, non piove da settimane e settimane. Le precipitazioni della notte non risolveranno definitivamente la situazione inquinamento ma allenteranno i livelli di Pm10: occorrerebbero però più giorni di pioggia intensa per lasciarci alle spalle il problema inquinamento. Domani martedì 15 febbraio invece il cielo tornerà sereno e le temperature torneranno ad alzarsi.