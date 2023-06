Allerta meteo gialla oggi e domani a Milano: in arrivo forti temporali I temporali potranno abbattersi sulla regione già nel tardo pomeriggio di oggi domenica 11 giugno e continueranno per tutta la notte di domani lunedì 12 giugno.

A cura di Giorgia Venturini

Forti temporali sono in arrivo a Milano. Lo ha confermato il Centro funzionale di monitoraggio rischi di Regione Lombardia che ha emanato un'allerta meteo gialla per maltempo. I temporali potranno abbattersi sulla regione già nel tardo pomeriggio di oggi domenica 11 giugno e continueranno per tutta la notte di domani lunedì 12 giugno.

Per tutte queste ore il Centro operativo comunale della protezione civile di Milano è attivo per monitorare il territorio e coordinare eventuali interventi: sotto controllo sono soprattutto il fiume Seveso e il fiume Lambro. Le squadre della Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della polizia locale sono già attive sul territorio.

Dopo qualche giorno di caldo a pochi giorni dall'inizio dell'estate, in Lombardia tra oggi e domani torna il rischio temporali, accompagnati dal rischio esondazioni e frane. Tutto il territorio infatti è monitorato. Già nel corso della giornata di domani però tornerà il bel tempo.