Allerta gialla per maltempo a Milano fino a domani: continua il monitoraggio del Seveso La protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico in Lombardia fino alla mattina di domani primo novembre.

A cura di Giorgia Venturini

Continuerà fino alla mattina di domani mercoledì primo novembre l'allerta gialla per rischio idraulico in Lombardia. Nonostante ora a Milano sia cessata la pioggia che da ieri sera ha creato disagi e allagamenti in città e in altre zone della regione, l'esondazione del fiume Seveso continua a preoccupare. Resta quindi attivo ancora per diverse ore il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile, al lavoro per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare i necessari interventi in corso.

A dare la notizia dell'allerta gialla è la protezione civile: "Fino alle prime ore di domani mattina, mercoledì primo novembre, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrico sul territorio di Milano, anche in conseguenza delle precipitazioni cadute nelle scorse ore".

Intanto continuano gli interventi dei vigili del fuoco chiamati soprattutto a Milano per risolvere i danni causati dall'esondazione del Seveso. Il quartiere più colpito è stato quello di Niguarda dove si sono registrati pesanti allagamenti nelle zone di Ca' Granda e della Maggiolina. Anche la stazione di Porta Garibaldi ha dovuto fare i conti con l'acqua che ha invaso scale e banchine. Numerosi disagi si sono registrati alla circolazione stradale e delle linee del trasporto pubblico locale di Atm. Basti pensare che in un'ora nella zona nord di Milano sono caduti 31 mm di pioggia. Massimo controllo quindi fino a domani mattina: le città più colpite oltre al capoluogo lombardo, sono anche Monza, Como e Brescia.