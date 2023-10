Allerta arancione per il maltempo in Lombardia: in arrivo in serata e domani forti temporali Allerta meteo arancione in Lombardia per l’arrivo di forti temporali verso la sera di oggi domenica 29 ottobre e anche per domani lunedì 30 ottobre.

A cura di Giorgia Venturini

La Protezione civile della Lombardia ha diramato l'allerta meteo arancione per la giornata di oggi 29 ottobre. Verso sera sono in arrivo precipitazioni moderate in alcune parti della regione, in altre più deboli.

Nello specifico in una note di Regione si legge: "Si attendono venti deboli in pianura mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli o moderati. Per la giornata di domani 30 ottobre si prevedono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno". In arrivo possibili temporali quindi sia per oggi che per domani.

Sulle montagne ci saranno le prime nevicate: la neve è prevista oltre i 2400 metri circa. E ancora: "Si attendono in montagna, sotto i 1500 metri, venti da deboli a moderati o forti con raffiche fino a 70 km/h". Sotto osservazione ci sono sempre i fiumi Lambro e Seveso: "Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei Presìdi territoriali e delle Autorità locali".