Allarme bomba a Brescia, zaino sospetto davanti alla scuola di Polizia: intervengono gli artificieri Trovato uno zaino sospetto davanti alla scuola di Polizia di Brescia. Sono in corso le attività degli artificieri per scoprire se si tratta di una bomba.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Gli artificieri della Polizia di Stato sono intervenuti in via Veneto a Brescia per un allarme bomba. Nella mattinata di oggi, martedì 7 novembre, è infatti stato notato uno zaino sospetto abbandonato davanti alla Polgai, la scuola di polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza e un tratto della strada è stato chiuso sia alle auto che ai pedoni. Ci vorrà circa un'ora per capire se si tratti effettivamente di un ordigno o se è un falso allarme.

Allarme bomba alla scuola di polizia di Brescia

La squadra degli artificieri della questura di Brescia è immediatamente intervenuta in via Veneto dopo che è stata segnalata la presenza sospetta di uno zaino abbandonato in strada. A destare preoccupazione è soprattutto la vicinanza con la sede della scuola di polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa della Polizia di Stato. Per poter procede alle operazioni però sai necessario l'intervento degli specialisti, in arrivo da Milano. E, per questo motivo, le operazioni potrebbero richiedere oltre un'ora.

Intanto altri agenti, con l'aiuto dei carabinieri e della Polizia locale hanno transennato un intero tratto di via Veneto per evitare il passaggio di auto e pedoni. Sul posto son già presenti anche alcune ambulanze, pronte a intervenire in caso di necessità.

Il precedente alla scuola di Polizia

Già il 15 ottobre 2015 la scuola di Polizia presente a Brescia era stata oggetto di un attentato dinamitardo. In quell'occasione l’esplosione, che non aveva causato vittime, era stata rivendicata con un documento firmato da un gruppo autoproclamatosi “Cellula Anarchica Acca” e lo scorso 4 ottobre, dopo ben 9 anni, era stati identificato l'autore. Si tratta di Juan Antonio Sorroche, già detenuto in carcere per altri reati.