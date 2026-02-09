Alfa Romeo da 30 milioni di euro sparisce dopo la morte del proprietario, gli eredi denunciano per estorsione

Un’Alfa Romeo da 30 milioni di euro è sparita dopo la morte del suo proprietario. Gli eredi, che hanno presentato denuncia in Procura a Milano, hanno dichiarato: “Spinti a firmare la cessione”.

L’Alfa Romeo 33 Stradale sparita

La sparizione di un'Alfa Romeo 33 Stradale è al centro di un'indagine della Procura di Milano. L'auto da collezione, dal valore stimato di circa 30 milioni di euro, era di proprietà di un uomo che viene definito "un noto appassionato di auto da corsa" recentemente deceduto. Gli eredi, che hanno depositato la denuncia, hanno dichiarato di essere stati "spinti a firmare" la cessione della vettura "in un clima di forti tensioni e paure". Poco dopo, l'Alfa sarebbe stata cancellata dal Pubblico registro automobilistico (Pra) e portata all'estero. Gli avvocati Francesco Sacchetti di Milano e Angelo e Sergio Pisani di Napoli ipotizzano che la famiglia del defunto possa essere stata vittima di estorsione e che si sia configurato anche il reato di falso per rendere il bene irrintracciabile.

Stando a quanto spiegato nella denuncia, riportata da Ansa, il proprietario dell'Alfa Romeo 33 Stradale rossa l'avrebbe tenuta per decenni custodita in un garage specializzato di un amico. In seguito alla morte del "noto appassionato di auto da corsa", la famiglia avrebbe subito "pressioni costanti, telefonate e minacce di cause milionarie". Per questo motivo, in un clima "di forti tensioni e paure", gli eredi sarebbero stati spinti a firmare la cessione dell'auto di cui esistono solo 18 esemplari al mondo, con la moglie del defunto in "uno stato di estrema vulnerabilità" e già provata da gravi problemi di salute.

A quel punto, una volta firmate le carte, l'Alfa Romeo avrebbe cambiato proprietario in favore di una nuova società, che sarebbe stata creata solo con questo scopo. Dopodiché, la supercar sarebbe stata radiata (cancellata dal Pubblico registro automobilistico e quindi non può più circolare per strada) ed esportata all'estero con denuncia di smarrimento targhe. Al termine di questa operazione, l'auto non sarebbe più rintracciabile in alcun modo. Oltre ad aver depositato la denuncia in Procura a Milano, la famiglia del vecchio proprietario ha anche lanciato un appello, chiedendo a chiunque avesse informazioni sul veicolo a segnalarlo agli avvocati che li stanno assistendo.