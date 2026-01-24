Del Vecchio indagato per un incidente in Ferrari: avrebbe obbligato un dipendente a dire che guidava lui

Leonardo Maria Del Vecchio, proprietario di Luxottica, è indagato a Milano per omissione di soccorso e sostituzione di persona dopo un incidente sulla tangenziale a bordo di una Ferrari.

Un incidente sulla tangenziale Est di Milano si è trasformato in un'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto uno dei nomi più noti dell'imprenditoria italiana: Leonardo Maria Del Vecchio. Il proprietario di Luxottica, Lmdv Capital e, da poco, anche dei quotidiani Il Giorno, la Nazione e il Resto del Carlino e, al 30 per cento, anche de Il Giornale, è, infatti, indagato per omissione di soccorso e sostituzione di persona in concorso, insieme a un uomo appartenente alla sua struttura di sicurezza. L'avviso di garanzia gli è stato notificato nei giorni scorsi nel suo attico nel quartiere Brera dalla polizia stradale, sotto il coordinamento della dirigente Carlotta Gallo.

L'incidente

I fatti risalgono allo scorso 16 novembre, poco prima delle 13:00. In quel momento, una Ferrari Purosangue sta percorrendo la tangenziale est in direzione sud ad alta velocità, effettuando anche diversi cambi di corsia. Tuttavia, durante uno di questi sorpassi, l'auto sportiva è entrata in contatto con una Bmw 530, dando origine a una carambola che ha portato entrambe le vetture a urtare più volte il guard-rail prima di fermarsi sulla corsia di emergenza. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Raffaele in codice verde la conducente della Bmw, una donna di 58 anni.

Secondo quanto ricostruito, quando sarebbe giunta sul posto una pattuglia della stradale – all'incirca 30 minuti dopo l'incidente – al volante della Ferrari non ci sarebbe più stato l'uomo descritto dai soccorritori, ma un soggetto diverso: un 53enne, dipendente di Luxottica. In più, interpellato dagli agenti, l'uomo sarebbe apparso in difficoltà nel gestire il veicolo e nel recuperare i documenti dell'auto. Dalla targa, infine, gli agenti sarebbero risaliti al proprietario dell'auto: Leonardo Maria Del Vecchio.

Le indagini

Le indagini successive, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno poi ricostruito una sequenza differente da quella raccontata inizialmente. Dopo l'incidente, il dipendente avrebbe raggiunto il luogo dello schianto con la propria auto, lasciandola a breve distanza. A quel punto avrebbe preso posto nella Ferrari, consentendo a Del Vecchio e a un passeggero – identificato dagli investigatori in Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital, non indagato – di allontanarsi a bordo della Bmw coinvolta nell'incidente, senza che venisse effettuata alcuna chiamata ai soccorsi.

Agli agenti, il 53enne avrebbe tentato di giustificare l'assenza dell'imprenditore parlando di "motivi familiari". Una versione che, secondo gli inquirenti, non avrebbe retto al confronto con le testimonianze e i riscontri tecnici. Da qui l'apertura dell'inchiesta che ora coinvolge l'erede dell'impero Luxottica.