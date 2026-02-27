Ex banchiere ucraino ucciso a Milano, arrestato il figlio 34enne in Spagna: “Lo ha sequestrato ed è morto”

Il figlio 34enne di Alexander Adarich, l’ex banchiere e manager ucraino, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b di via Nerino a Milano, è accusato della caduta dalla finestra del padre.

È stato arrestato oggi in Spagna il figlio di Alexander Adarich, l'ex banchiere e manager d'affari 54enne, di nazionalità ucraina e romena, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b di via Nerino, a Milano.

Secondo quanto si apprende, la Polizia di Stato ha eseguito oggi, venerdì 27 febbraio, un mandato d'arresto europeo nei confronti di Adarich jr, 34 anni, con l'accusa di sequestro aggravato dalla morte. Il 34enne, dopo aver convinto il padre ad andare a Milano per partecipare a un meeting di lavoro in uno stabile di via Nerino, "ha concorso al suo sequestro funzionale a costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute" si spiega in una nota della Procura di Milano.

Il figlio è accusato inoltre della caduta dalla finestra del padre "in quanto unica persona presente nella stanza al momento della precipitazione" dall'appartamento al quarto piano. Una "complessa" attività investigativa ha poi permesso di ricostruire la storia dell'ex banchiere e i suoi spostamenti e attraverso l'analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici è stato possibile ripercorrere gli spostamenti del figlio e il suo presunto ruolo nella morte del padre.

Le indagini sono state infatti coordinate dal pubblico ministero di Milano, Rosario Ferracane, e svolte in collaborazione con il Servizio centrale operativo, la squadra Mobile di Milano, il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, in raccordo informativo con Europol e Eurojust.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

