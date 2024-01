“Nella vita cerco stabilità con un vero compagno, ma ho Diana”: i nuovi audio di Alessia Pifferi Mentre il processo ad Alessia Pifferi subisce un fortissimo scossone, con le psicologhe del carcere e l’avvocata della difesa indagate dalla Procura, emergono ancora nuovi audio sulla madre di Diana, la piccola di 18 mesi morta di stenti nel luglio del 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Mentre il processo ad Alessia Pifferi subisce un fortissimo scossone, con le psicologhe del carcere e l'avvocata della difesa indagate con l'accusa di falso ideologico e favoreggiamento, emergono ancora nuovi audio sulla madre di Diana, la piccola di 18 mesi morta di stenti nel luglio del 2022 dopo essere stata lasciata da sola a casa per sei giorni.

Testimonianze sonore che potranno essere utili a ricostruire il contesto in cui è maturato l'abbandono della bimba. "Io riesco a ritagliare dei piccoli spazi, fare weekend anche da soli, serate fuori... nonostante io abbia una figlia, però c'è ed è parte di me", recita uno di questi messaggi vocali, mandato in onda dal programma Mediaset Pomeriggio Cinque. "Chi prende me, purtroppo deve prendere il pacchetto completo", mette in chiaro Pifferi a un uomo con cui ha una relazione in quel periodo: Diana ha solo pochissimi mesi di vita. "Nessuno è obbligato perché è una cosa parecchio delicata, è importante prendersi a cavallo una donna o una compagna con una bimba di un anno e mezzo".

E continua: "Quello che voglio capire è solo una cosa fisica quello che tu vuoi, attrazione fisica, a me non interessa. Non me ne frega niente, te lo dico chiaramente, a me interessa un compagno per una relazione, che sia presente nella mia vita e in quella di mia figlia", le sue parole all'interlocutore, mosse dal desiderio fortissimo di trovare un vero compagno, presente e disponibile.

Lo stesso evidenziato dal gip durante la convalida dell'arresto nel luglio del 2022, che aveva proprio sottolineato il "legame di dipendenza psicologica" della donna nei confronti del compagno di Leffe da cui aveva trascorso la settimana dell'abbandono di Diana: "Ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse morire: volevo che la mia relazione continuasse", aveva detto la 38enne alla giudice.

"Chi accetta me deve però accettare mia figlia. Quindi ho bisogno di capire questo, se tu ti senti davvero pronto, perché tra quello che mi hai scritto stamattina e quello che mi hai scritto adesso sono rimasta parecchio male", proseguono gli audio tra Alessia Pifferi e l'uomo misterioso. "Io cerco una stabilità. Se si vuole provare da entrambe le parti si prova, ma lei c'è".

Una tanto agognata stabilità che la donna pensava di aver finalmente trovato nella sua ultima relazione, in cui metteva anima e corpo (e denaro, con costosissimi viaggi in limousine e cene fuori, raccolto grazie ai soldi della madre o attraverso sesso a pagamento). "Mi auguro con tutto il cuore che con lui adesso le cose possano funzionare alla grande, come sembra che stanno andando", si confida infatti Alessia con un'amica, sempre attraverso messaggi vocali. "Spero anche di tornare subito, con il suo tempo, a casa sua perché comunque io voglio andare via di qua. Non è più fattibile stare con la mia famiglia, è il solito schifo".