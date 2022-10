Alessia e Gloria, ritrovate le ragazze scomparse da 5 giorni: stavano passeggiando a Brescia La 15enne Alessia e la 13enne Gloria erano scomparse da 5 giorni. Dopo gli appelli delle famiglie in tv e sui canali social, sono state riconosciute da un passante.

A cura di Enrico Spaccini

Alessia e Gloria sono state ritrovate la sera del 25 ottobre che passeggiavano per le strade di Brescia. Le due ragazze vicentine erano scomparse da cinque giorni senza lasciare traccia. I loro genitori avevano raccontato la loro storia a "Chi l'ha visto?" e diffuso appelli social mobilitando ricerche in tutto il territorio italiano.

La fuga delle ragazze

Gloria ha 13 anni, vive a Pojana e, da quanto è stato ricostruito, non è la prima volta che decide di allontanamenti senza preavviso di casa. La mattina del 20 ottobre il padre l'aveva accompagnata a scuola, all'istituto Rosselli-Sartori di Lonigo, dove frequenta l'indirizzo moda. Tuttavia, quel giorno non è mai entrata in classe.

Poco più di un mese fa, invece, era stata data per scomparsa un'altra volta. Era il 14 settembre e venne ritrovata 10 giorni più tardi in un locale di Montecchio Maggiore.

Nel frattempo, Alessia (15enne di Montecchio Maggiore), si era allontanata dalla casa in cui vive con la madre senza avvertire in alcun modo. Entrambe avevano spento i propri cellulari, in modo tale da non poter essere rintracciate.

Le ricerche

Preoccupati, i genitori delle ragazze hanno denunciato la loro scomparsa ai carabinieri di Valdagno e Vicenza e cercato informazioni attraverso canali social. L'appello ha raggiunto un livello nazionale quando la trasmissione "Chi l'ha visto?" ha raccontato la vicenda e diffuso immagini e informazioni di Alessia e Gloria.

Forse è stato proprio grazie alla pubblicazione delle loro foto che un passante ha segnalato alla polizia di aver visto le due ragazze in centro a Brescia che stavano passeggiando. Accompagnate in Questura, sono state raggiunte dai genitori.