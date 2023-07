Albero cade contro un condominio in via Gluck a Milano, colpita anche un’auto parcheggiata Un albero è caduto su un condominio di via Gluck a Milano. Oltre il palazzo, è stato danneggiato anche un suv parcheggiato in strada.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da Facebook

Un grosso albero, in parte secco, di almeno 15 metri si è inclinato e adagiato su un palazzo in via Gluck, nei presi della stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di domenica 2 luglio. A dare l'allarme sono stati i residenti dello stesso condominio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per regolare il traffico. Le operazioni per rimuovere l'albero, che affonda le radici in un giardino privato sull’altro lato della strada, sono ancora in corso. L'area verrà poi messa in sicurezza.

L'albero ha travolto la recinzione del cortile e danneggiato la facciata. Hanno riportato danni almeno due balconi e i motori dei condizionatori montati, oltre al tetto dello stabile. La valutazione delle conseguenze della caduta sarà effettuata una volta rimosso l'arbusto.

Colpito anche un suv parcheggiato sul marciapiede, ma per fortuna nessuno era a bordo dell'auto nel momento dello schianto.