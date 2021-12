Alba rosa a Milano, le foto del cielo spettacolare invadono i social Un’alba rosa ha risvegliato questa mattina Milano. I cittadini più mattinieri hanno fotografato lo spettacolo condividendo gli scatti sui social network.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Filippo Dittrich (gruppo Facebook Cascina Merlata Lab)

Risveglio spettacolare a Milano per i più mattinieri. Oggi, venerdì 10 dicembre 2021, sul capoluogo lombardo si è potuto ammirare lo spettacolo di un'alba dai colori particolari: rosa, indaco e violetto. Tantissimi i milanesi che hanno immortalato il cielo con i propri smartphone e hanno condiviso le foto sui social network, consentendo anche a chi si è svegliato più tardi di poter ammirare lo spettacolo. Col passare delle ore il fenomeno si è attenuato: il sole, salendo sull'orizzonte, è stato parzialmente oscurato dalle nuvole cariche di neve: stando alle previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 10 dicembre, a Milano infatti potrebbe nevicare ancora dopo i fiocchi caduti all'Immacolata.

Foto di Giorgio Ollearo (Gruppo Facebook Cascina Merlata Lab)

Non è la prima volta che il cielo di Milano regala un'alba rosa

Non è comunque la prima volta che il cielo di Milano regala un'alba dai colori così particolari. Era già accaduto anche a gennaio di quest'anno, quando l'alba rosa aveva conquistato i social network. Il fenomeno ha una spiegazione scientifica, legata alla rifrazione dei raggi solari. I raggi solari dell'alba seguono un percorso curvilineo dell'atmosfera in base alle diversa intensità, sempre maggiore via via negli strati più bassi. A favorire la particolare colorazione dell'alba sono anche la temperatura dell'aria e la frequenza della luce. Ma la spiegazione scientifica non toglie nulla alla spettacolarità del momento che alcuni milanesi hanno potuto vivere di persona, "regalandolo" poi con i loro scatti agli altri concittadini.