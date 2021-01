Milano questa mattina si è svegliata sotto un cielo dalle tante sfumature di rosa regalando a tanti lombardi uno spettacolo mozzafiato. Le foto dell'alba dai mille colori di oggi martedì 12 gennaio hanno subito inondato tutti i social e le chat di whatsapp: da quelle dei quartieri di Milano fino ai gruppi Facebok dei paesi di provincia, dove anche qui il cielo ha regalato lo stesso spettacolo. "Molto suggestiva", "Stupenda", "Mai visto un cielo così", sono solo alcuni dei tanti commenti di apprezzamento del risveglio rosa. Non può che essere dunque un primo segno di una giornata soleggiata, anche se fredda: secondo gli esperti Arpa il cielo sarà sereno per tutto il giorno con basse temperature. E così sarà anche per domani, quando i milanese al risveglio torneranno a guardare in sù pronti a scattare nuove foto.

La spiegazione scientifica dell'alba spettacolare

Tutto merito della rifrazione dei raggi solari. La particolare luminosità ha infatti una spiegazione scientifica: i raggi solari dell'alba arrivano da un astro che è ancora al di sotto dell'orizzonte. Qui seguono un percorso curvilineo dell'atmosfera di diversa intensità. Altri fattori determinanti sarebbero la temperatura dell'aria e della frequenza della luce. Esattamente quello che si può vedere a occhio nudo anche nelle ore del tramonto.