in foto: Uno scatto del reparto di terapia intensiva di Brescia

L'effetto del forte aumento dei contagi in provincia di Brescia si fa sentire anche sul principale ospedale della zona. Agli Spedali Civili si registra un "costante aumento dei pazienti positivi covid ricoverati", ha reso noto la direzione.

La situazione agli Spedali Civili di Brescia

Al Civile nella giornata di venerdì 26 febbraio erano 300 i posti letti occupati da pazienti Covid, saliti a 340 nella mattinata di oggi, lunedì 1 marzo. Di questi, 27 sono in terapia intensiva. Quasi tutti i ricoverati provengono dall'area della provincia bresciana". Contattato da Fanpage.it, un portavoce dell'ospedale spiega che la situazione è in peggioramento "seguendo l’andamento dell’epidemia" ma pienamente sotto controllo sia per quanto riguarda la pressione sul pronto soccorso sia per il margine di posti letto attivabili.

Ancora lontano il picco di ricoveri della prima ondata

L’anno scorso durante la prima ondata al Civile si era raggiunto un picco di 900 posti Covid occupati su 1200 totali. I numeri attuali sono quindi ancora lontani dall'emergenza, anche se preoccupanti per il trend negativo. Resta però fondamentale contenere l'aumento dei ricoveri per Covid, in modo da poter mantenere le altre attività e non dover chiudere altri settori, come avvenuto nella primavera e nell'autunno del 2020 quando furono rimandate visite e interventi non urgenti.

La provincia in zona arancione rafforzata

Dalle 18 del 23 febbraio l'intera provincia di Brescia, oltre a nove comuni limitrofi, si trova in fascia arancione “rafforzata”. In tutta la zona sono in aumento contagi e ricoveri, al ritmo di oltre 1000 casi al giorno, per effetto della diffusione delle varianti Covid. Chiuse le scuole d’infanzia, i nidi, le scuole elementari e le medie.