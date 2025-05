video suggerito

Aggredisce una 22enne e tenta di strangolarla con un laccio: disposta una perizia psichiatrica su una 37enne Lo scorso 19 maggio ha pedinato una ragazza e poi l'ha aggredita avvolgendole un laccio attorno al collo e tentando di strangolarla. Adesso la giudice ha chiesto una perizia psichiatrica sulla 37enne che ha detto di aver agito per far provare a qualcun altro la stessa sensazione di soffocamento che provava lei.

Ha pedinato una studentessa universitaria di 22 anni e l'ha aggredita alle spalle avvolgendole un laccio attorno al collo e tirando per cercare di strangolarla. La ragazza, però, è stata salvata dai passanti e ha denunciato la sua assalitrice, una 37enne che è stata identificata e messa in carcere. Ora la giudice Donatella Nava ha chiesto al perito psichiatrico Massimo Biza di valutare se la donna fosse in grado di intendere e di volere al momento dei fatti.

Tutto è successo a Bergamo lo scorso 19 maggio, quando la donna ha pedinato la 22enne, che non conosceva, mentre andava in stazione. Dopo averla raggiunta, le ha stretto un laccio attorno al collo, talmente forte da renderle impossibile respirare o gridare per chiedere aiuto. La ragazza, a quel punto, si è gettata in mezzo alla strada per attirare l'attenzione degli automobilisti, che si sono fermati e l'hanno aiutata chiamando il 112. La donna, nel frattempo, si è allontanata ed è riuscita a far perdere le sue tracce. La Polizia ha però raccolto il suo identikit ed è riuscita a rintracciarla in via Angelo Maj. Quando gli agenti l'hanno arrestata per aggressione aggravata dai futili motivi, la 37enne aveva ancora in mano il laccio con il quale aveva cercato di strangolare la ragazza poco prima.

Interpellata dalla giudice, la donna aveva spiegato di aver aggredito la 22enne perché voleva far provare a qualcun altro le stesse sensazioni che provava lei, soffocata da un cappio immaginario. A quel punto la magistrata ha disposto la perizia psichiatrica sulla donna, che sarà eseguita entro una decina giorni. Il 10 giugno l'esperto dovrebbe presentare la sua relazione ed esprimere una valutazione sulla pericolosità sociale della 37enne che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nei giorni precedenti all'aggressione aveva assalito anche un'altra donna facendola cadere da una bicicletta e minacciandola con un paio di forbici.