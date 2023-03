Aggredisce la vicina di casa e la scaraventa a terra: “Ti spacco la testa” A San Zeno (Brescia) una donna ha aggredito e picchiato la sua vicina di casa. Le avrebbe anche detto: “Ti spacco la testa, ti ammazzo”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Ti spacco la testa, ti ammazzo": è quanto avrebbe detto una donna nei confronti della vicina di casa che avrebbe aggredito sulle scale del condominio in cui vivono. L'episodio si è verificato a San Zeno, comune che si trova in provincia di Brescia, nella serata di martedì 28 marzo. Fortunatamente erano presenti anche i carabinieri perché erano stati allertati in seguito a una segnalazione.

L'intervento dei carabinieri

Alcuni vicini avevano infatti chiamati i militari preoccupati da una discussione accesa che stava avvenendo sul pianerottolo tra un uomo e una donna. I due, in base a quanto raccolto dalle forze dell'ordine, vivono in due appartamenti confinanti. Non è chiaro il motivo di questo litigio. In ogni caso, all'arrivo dei carabinieri, la discussione era ancora accesa. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, i due hanno continuato a litigare. La donna avrebbe addirittura insultato i militari.

La donna ha aggredito l'inquilina del piano superiore

A un certo punto, si sarebbe scagliata contro l'inquilina del piano superiore che stava filmando l'intera scena. Avrebbe afferrato la donna per i capelli, tanto da strapparle una ciocca rimasta poi sul pianerottolo, l'avrebbe trascinata a terra e avrebbe poi iniziato a minacciarla tanto da urlarle: "Ti spacco la testa, ti ammazzo!". La donna è stata, fortunatamente, allontanata dai carabinieri. L'inquilina del piano superiore non ha riportato gravi feriti.

Non è la prima volta che la donna aggredisce i vicini. I militari, infatti, erano intervenuti la settimana precedente e sempre per sedare una discussione. Adesso bisognerà capire se la vittima sporgerà denuncia.