Aggredisce la moglie di fronte alla figlia minorenne: fermato A Gonzaga (Mantova) una donna è stata portata in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito. Quest’ultimo è stato fermato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di quarant'anni è stato fermato perché accusato di aver aggredito la moglie. È successo a Gonzaga, un comune che si trova nella provincia di Mantova. La donna è stata portata in ospedale mentre il marito è stato trasferito in caserma. La violenza sarebbe avvenuta di fronte alla figlia minorenne che sembrerebbe però non aver subito percosse di alcun tipo.

Le urla sentite dai vicini di casa che hanno chiamato le forze dell'ordine

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano locale La Gazzetta di Mantova, l'episodio si è verificato intorno alle 9.30. I vicini di casa, spaventati dalle urla della donna, hanno deciso di chiamare i carabinieri della stazione di Gonzaga. Sono arrivati anche i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Arrivati in piazza Matteotti, sono entrati nell'appartamento della coppia dove hanno trovato una donna e la figlia minorenne.

La donna è stata portata in ospedale con una brutta ferita alla testa

Piena di ferite e lividi, in particolare modo alla testa, la donna è stata trasferita all'ospedale di Gonzaga. La ragazzina invece non dovrebbe aver riportato ferite. Proprio mentre la madre veniva assistita dai medici, sono iniziate le procedure per attivare la procedura del Codice Rosso. Il marito è stato rintracciato pochi minuti dopo i fatti. È stato portato in caserma per l'identificazione. Il quarantenne, che è stato sottoposto al fermo, potrebbe quindi rispondere dell'accusa di maltrattamenti.