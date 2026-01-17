Acquista un ecografo su internet ma non gli viene consegnato: medico truffato per 5mila euro

Un acquisto online che sembrava sicuro e professionale, accompagnato da documentazione apparentemente in regola. Era in realtà una vera e propria truffa online quella che ha visto protagonista un medico di Mantova, che ha sborsato 5mila euro per un ecografo portatile mai esistito.

La vicenda è arrivata all’attenzione della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Mantova, dove la denuncia è stata formalizzata e dove sono stati acquisiti tutti gli elementi utili: l’annuncio, le chat, le e-mail, la documentazione inviata e le ricevute di pagamento. A seguito degli accertamenti svolti, la Polizia di Stato ha quindi individuato un uomo di 40 anni, residente in Campania e ritenuto responsabile di truffa e sostituzione di persona.

La trattativa era iniziata su un portale di annunci online ma, dopo i primi contatti, era stata spostata su canali esterni, tra WhatsApp e mail. Il venditore, che si era presentato come impiegato di una società realmente esistente con sede a Roma, si è guadagnato la fiducia dell’acquirente inviandogli documentazione commerciale con la descrizione dell'ecografo, il prezzo concordato e le coordinate bancarie per il pagamento.

Peccato che, però, i documenti fossero tutti falsi, creati a regola d'arte con il fine di raggirare l'ignaro compratore. Il medico quindi, convinto dell’affidabilità dell’operazione, ha effettuato un bonifico da 5mila euro senza però mai vedersi recapitato in studio l'ecografo. Del venditore, insistentemente contattato dal dottore per ricevere spiegazioni, neanche l'ombra: dopo la finta spedizione, ha fatto perdere ogni traccia di sè. Fino a oggi, quando è stato rintracciato e denunciato dagli agenti di polizia. Che raccomandano, in questi casi, di concludere sempre le trattative online restando sulle piattaforme web di e-commerce e sulle pagine ufficiali, stando attenti a non incappare in "siti clone" e diffidando di comunicazioni che avvengono attraverso contatti personali come mail o numero di telefono.