Accusati di maltrattamenti sulle figlie: confermato il braccialetto elettronico per l’ex consigliere Singh e la moglie

A cura di Ilaria Quattrone

Il tribunale del Riesame ha confermato il divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, per l'ormai ex consigliere comunale di opposizione Balwinder Singh e la moglie entrambi indagati per maltrattamenti ai danni delle figlie. L'uomo, 49 anni, era stato eletto a maggio 2023 con la lista di centrodestra "Fabio Rolfi Sindaco". Le figlie hanno 24 e 18 anni. La più piccola è stata collocata in una comunità protetta lo scorso novembre. La maggiore, invece, appena ha raggiunto la maggiore età si è allontanata da casa ed è andata a convivere con il fidanzato.

Singh si è dimesso dal consiglio comunale lo scorso 2 aprile. Per l'Accusa, avrebbero fatto vivere le figlie in uno stato di umiliazioni e vessazioni fin dal 2005. Sarebbero state insultate, minacciate e picchiate se avessero osato vivere secondo la cultura occidentale. Davanti a loro, avrebbe addirittura detto che l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa in provincia di Reggio Emilia nel 2021, sia stato "un'azione doverosa per preservare la loro reputazione sociale".

Il figlio della coppia, che è accusato di violenza sessuale nei confronti della sorella più grande, sono stati concessi gli arresti domiciliari ma in una struttura lontano dall'abitazione di famiglia. Stando agli accertamenti, gli abusi sarebbero iniziati quando la sorella aveva solo dieci anni e il fratello circa tredici. Sarebbero poi continuati fino a pochi anni fa.

Per questo motivo, la Procura ordinaria contesta le accuse da quando il ragazzo aveva 18 anni e fino ai 22 anni. La Procura dei minori procede per gli altri presunti episodi. I fascicoli, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, dovrebbero essere poi riuniti e affrontati in modo congiunto. Le motivazioni del Tribunale del Riesame saranno depositate entro 45 giorni. Sia l'ex consigliere che la moglie e il figlio hanno negato le accuse.