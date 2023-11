Accusata di doppio infanticidio, Monia Bortolotti non risponde alle domande del gip Monia Bortolotti ha scelto di non rispondere alle domande del gip. La 27enne accusata di doppio infanticidio, quindi, resta piantonata all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

A cura di Enrico Spaccini

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Monia Bortolotti, arrestata lo scorso 4 novembre perché accusata dell'omicidio dei due figli Alice, di 4 mesi, e Mattia, di 2 mesi. La 27enne si è presentata questa mattina davanti alla gip Federica Gaudino nella cella di sicurezza dell'ospedale Papa Giovanni XXIII per l'interrogatorio di convalida e ha scelto di non parlare. La giudice, in presenza anche della pm Maria Esposito che ha coordinato le indagini e dell'avvocato difensore Luca Bosisio, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Bortolotti ora si trova in ospedale, dove è stata trasferita in via precauzionale per scongiurare gesti di autolesionismo.

La morte dei figli e l'inizio delle indagini

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Bergamo, Bortolotti avrebbe soffocato i suoi due figli a meno di un anno di distanza l'uno dell'altro. Alice era deceduta il 15 novembre 2021. Aveva 4 mesi di vita e la sua morte venne attribuita al fatto di aver aspirato troppo latte dal tubo endotracheale. Mattia, invece, è deceduto il 25 ottobre 2022 a 2 mesi d'età.

Fu proprio la morte del secondo figlio a far scattare le indagini dei carabinieri, i quali avevano subito disposto un esame autoptico. A febbraio il medico legale aveva stabilito che la morte di Mattia era stata causata "inequivocabilmente da una asfissia meccanica acuta da compressione del torace".

Leggi anche Com’è possibile che nessuno si sia insospettito di Monia Bortolotti dopo la morte della prima figlia

L'arresto di Bortolotti

Venuta a conoscenza delle indagini a suo carico, più volte Bortolotti ha affidato ai social i suoi pensieri. In particolare, la 27enne aveva scritto alcuni post sul gruppo dedicato alla morte in culla (Sids Awerness) in cui assicurava di aver tenuto i figli come "gioielli", dicendo di aver provato a essere "la mamma che non ho mai avuto".

Per la Procura, però, fu lei stessa a provocare la morte prima di Alice e poi di Mattia. L'ipotesi è che Bortolotti non sopportava il pianto dei piccoli. Lo scorso 4 novembre i carabinieri hanno proceduto con l'arresto della 27enne, che dopo qualche giorno è stata trasferita in ospedale per timore che possa compiere gesti autolesionistici.